МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство

Министерство иностранных дел (МИД) Украины готовит с депутатами поправки, которые позволят иметь двойное гражданство, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что это не будет касаться «страны-агрессора», то есть России. По Конституции на Украине действует единое гражданство.

«Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это государство-агрессор, с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными, и список этих стран будет зависеть от некоторых критериев»,— сказал господин Кулеба на брифинге в Киеве (цитата по «Европейской правде»).

Он уточнил, что высокопоставленные чиновники не смогут иметь двойное гражданство. «Но есть другой элемент: если у вас несколько паспортов, имеете ли вы право быть депутатом парламента? Можете ли вы быть министром? Здесь будет другая политика и установлен ряд ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений. На такой должности человек должен быть гражданином одной страны — Украины»,— сказал Дмитрий Кулеба.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в конце февраля сообщил о подготовке правительством механизма, который позволит выявлять второе или множественное гражданство у украинцев, в частности если они претендуют на высокие руководящие должности. Он посоветовал всем людям на выборных должностях выйти из «какого-либо другого гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем».

Подробности — в материале “Ъ” «У украинцев поищут второе гражданство».