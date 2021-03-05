Вакцины перемещаются в даркнет

Торговцы иностранной вакциной в интернете могут получить срок до шести лет тюрьмы. Если использование препарата повлечет смерть пациента, то продавец отправится за решетку на восемь лет. Риск новых уголовных дел появился после отчета «Лаборатории Касперского». Там “Ъ FM” сообщили, что обнаружили в даркнете объявления о продаже ампул Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Несмотря на то, что за рубежом их активно применяют, в России они до сих пор не зарегистрированы. При этом, пока у экспертов нет уверенности, что торговля реально ведется: возможно, мошенники просто получают деньги и ничего не отправляют взамен. “Ъ FM” попытался разобраться, что именно предлагают продавцы и как бороться с такими объявлениями. С подробностями — Иван Якунин.

Официально в России нет иностранных вакцин, даже сотрудники посольств если и прививаются, то «Спутником». Но Интерпол предупреждал, что криминальные структуры попробуют наладить незаконную продажу препаратов — для них это цель №1. Теоретически, в клиниках по всему миру при вскрытии упаковки порой действительно остаются неиспользованные дозы. Более того, СМИ писали, что американцам на черном рынке уже предлагали купить кровь переболевших, чтобы перекачать в себя антитела, так что объявлений о продаже вакцин стоило ожидать.

Абсолютно все собеседники “Ъ FM” заявили, что такая инъекция опасна для здоровья. Но бороться с подобными объявлениями почти невозможно, признает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:

«Чисто технически очень сложно заблокировать ресурсы данного класса, поскольку они на самом деле находятся фактически за калейдоскопом ip-адресов.

Соответственно, у них как бы много-много одежек, которые прячут реальное размещение информации. Есть ограничения физического свойства, как, например, система криптографического шифрования, это математические функции, которые считаются только в одну сторону, а сосчитать их в обратную сторону можно только методом перебора, что требует колоссальных энерго- и трудозатрат».

Чем именно торгуют в интернете и торгуют ли вообще, доподлинно неизвестно. С одной стороны, как сообщает «Лаборатория Касперского», у продавцов есть положительные отзывы и статистика покупок, якобы несколько сотен человек приобрели иностранную вакцину. С другой стороны, есть и откровенные признаки мошенничества. Вакцину Pfizer, например, нужно хранить при температуре минус 70 градусов, продавцы же предлагают отправить ее покупателю почтой, предварительно положив в посылку сухой лед. Звучит сомнительно.

Цена за одну дозу достигает $1 тыс., причем оплату продавцы предпочитают получать в биткойнах.

Это шанс поймать мошенников, говорит управляющий партнер компании «ЭБР» Александр Журавлев: «Они принимают криптовалюту в качестве оплаты, и на сегодняшний день у большинства правоохранительных органов, в том числе и наших, уже есть инструменты и программное обеспечение, которое может отследить транзакции и, возможно, привести уже непосредственно к получателю. Теоретически, если провести следственный эксперимент, то это возможно, если это только какие-то не суперанонимные криптовалюты, типа Monero».

А дальше продавцов в любом случае ждет тюремный срок. Если торговля ведется, то за незаконный оборот незарегистрированных лекарств, если не ведется — то за мошенничество. Когда в России можно будет легально привиться иностранной вакциной, — вопрос открытый. Пионером, кажется, была британская AstraZeneca, ее испытания на россиянах должны были завершиться в прошлом году. Но этого так и не произошло. Иностранных разработок ждут только обеспеченные россияне, остальных устраивает и «Спутник V», заявил “Ъ FM” директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Процент тех, кто планирует вакцинироваться в ближайшее время, не так велик, но если задавать вопрос, какой вакциной, то около 90% тех, кто уже принял решение, высказываются за “Спутник”. Но, конечно же, есть и небольшая группа, кто предпочел бы какую-то другую вакцину. Но это считанные проценты. Как правило, это люди состоятельные, которые не очень верят в российскую науку, а больше доверяют швейцарцам, немцам, англичанам и так далее, полагают, что это более безопасно и гарантирует успех».

О том, как идет вакцинация в России, накануне рассказывал Владимир Путин. По его данным, два миллиона россиян получили оба компонента вакцины, еще столько же — один. В сумме это меньше 3% населения. При этом, как заявляла глава ФМБА Вероника Скворцова, за два месяца нужно привить хотя бы четверть россиян, иначе начнется третья волна пандемии. Очереди к прививочным пунктам после этого не появились.