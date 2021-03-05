Microsoft ускорила работу браузера Edge на 41%

Американская корпорация Microsoft обновила браузер Edge. Среди нововведений — вертикальные вкладки, а также startup boost, который ускоряет работу браузера на 41%.

Теперь в Edge одним щелчком можно настроить вертикальные вкладки вместо горизонтальных. Они будут появляться слева страницы и, по словам представителей Microsoft, пригодятся пользователям с широкоэкранными мониторами. Функция startup boost, по данным компании, может ускорить работу браузера на 29–41%. Также в компании улучшили визуальный дизайн выдачи результатов поиска в поисковике Bing при работе в Edge. По данным NetMarketShare, Microsoft Edge является вторым (после Google Chrome) по популярности браузером в мире с долей 11,44%. За прошлый год рыночная доля браузера увеличилась на 4,62%.

Евгений Федуненко