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Татьяна Мерзлякова

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Свердловский омбудсмен возглавила комиссию по личным правам и свободам Совета по правам человека

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека единогласно проголосовал за избрание Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой главой комиссии по личным правам и свободам. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского омбудсмена.

«Перед советом стоят очень сложные задачи. Я благодарна коллегам за высокую оценку моих знаний и опыта», — заявила госпожа Мерзлякова.

Совет по правам человека также реорганизовал остальные 10 комиссий, избрав новых председателей.

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