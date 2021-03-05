Свердловский омбудсмен возглавила комиссию по личным правам и свободам Совета по правам человека

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека единогласно проголосовал за избрание Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой главой комиссии по личным правам и свободам. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского омбудсмена.

«Перед советом стоят очень сложные задачи. Я благодарна коллегам за высокую оценку моих знаний и опыта», — заявила госпожа Мерзлякова.

Совет по правам человека также реорганизовал остальные 10 комиссий, избрав новых председателей.