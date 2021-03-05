Постпред США в ООН: Россия блокирует привлечение Асада к ответственности за химоружие

Россия покрывает президента Сирии Башара Асада, чтобы помочь ему избежать ответственности за применение химического оружия, заявила на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд. Ранее в январе постпред Сирии при ООН Башар Джафари заявил, что Дамаск готов к диалогу с ОЗХО для урегулирования оставшихся проблем.

«Режим Асада пытается избежать ответственности, препятствуя независимому расследованию и подрывая роль и работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Союзники режима, особенно Россия, также пытаются блокировать усилия по привлечению виновных к ответственности»,— сказала она. По ее словам, Россия защищала режим Башара Асада, критиковала работу ОЗХО и мешала привлечению президента Сирии к ответственности за использование химического оружия и «другие многочисленные преступления».

О том, что Дамаск не предоставляет полные и точные данные в ОЗХО, неоднократно заявлялось на заседаниях СБ ООН. В декабре 2020 года гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас обвинил сирийское правительство в отсутствии реакции на 19 вопросов от организации. Россия, со своей стороны, передала ОЗХО восемь вопросов о работе организации в Сирии, но ответа не получила. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал такую ситуацию скандальной.

О спорах в ООН по химическому досье в Сирии — в материале “Ъ” «Москва вызывает зарин на себя».