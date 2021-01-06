Сирия заявила о готовности урегулировать проблемы с ОЗХО

Дамаск готов к диалогу с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для урегулирования оставшихся проблем, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари на заседании Совета безопасности.

«Правительство Сирии подтверждает свою готовность продолжать технические встречи с секретариатом ОЗХО в соответствии с ранее согласованными условиями»,— сказал господин Джафари (цитата по ТАСС).

Сирийски дипломат также напомнил, что Дамаск осуждает попытки некоторых стран заставить ОЗХО принять проект резолюции, в котором говорится о несоблюдении Сирией Конвенции о запрещении химоружия. На этом же заседании по сирийскому химическому досье заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс призвал Россию убедить Дамаск сознаться в применении химического оружия. «Мы призываем Россию и других защитников режима Асада побудить Сирию рассказать правду о применении ею химического оружия и о ее нынешних запасах химического оружия»,— сказал господин Миллс.

О том, что Дамаск не предоставляет полные и точные данные в ОЗХО, ранее неоднократно заявлялось на заседаниях СБ ООН. В декабре 2020 года гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас обвинил сирийское правительство в отсутствии реакции на 19 вопросов от организации. Россия, со своей стороны, передала ОЗХО восемь вопросов о работе организации в Сирии, но ответа не получила. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал такую ситуацию скандальной.

О спорах в ООН по химическому досье в Сирии — в материале “Ъ” «Москва вызывает зарин на себя».