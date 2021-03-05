В Германии двух человек осудили за нарушение антироссийских санкций

В Гамбурге осудили двух граждан Германии за нарушение эмбарго на поставки вооружений в Россию, которое было введено после присоединения Крыма в 2014 году, сообщает агентство dpa.

41-летнего предпринимателя из Аугсбурга приговорили к 3 годам 9 месяцам тюрьмы. Также он должен будет выплатить почти €8 млн штрафа. Мужчина был задержан в феврале 2020 года. По версии следствия, он продавал представителям российской военной отрасли станки для обработки металла, которые могут использоваться в программах военного ракетостроения. Чтобы обойти запрет, он заключал фиктивные сделки, а проверяющим предоставлял неверные сведения о назначении товаров. Всего было совершено семь сделок, пишет Deutsche Welle.

Второй осужденный, 40-летний житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве. Он содействовал владельцу фирмы в налаживании контактов. Теперь мужчина должен выплатить €184 тыс. штрафа и еще €150 тыс. в качестве залога за условное освобождение.

В 2014 году Евросоюз в рамках антироссийских санкций запретил экспортировать в Россию товары двойного назначения, предназначенные для военного пользования. Санкции не касались поставок для космической отрасли, если те предназначены для гражданского сектора. Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго.