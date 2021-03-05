Для спасения Никиты Яковцева не хватает 718 868 руб.

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «Никита получил родовую травму — произошел разрыв нервов правого плечевого сплетения. В результате правая рука оказалась обездвиженной. Консервативное лечение помогло незначительно: Никита может поднять руку до уровня глаз, но опереться на нее, отвести в сторону, полностью согнуть или разогнуть не получается. Это мешает нормальному развитию — малыш не может сидеть, ползать, переворачиваться. С ростом проблемы усугубятся, Никита будет постоянно зависеть от посторонней помощи. Восстановить двигательные функции правой руки мальчику поможет только этапное микрохирургическое лечение».

Стоимость операций 749 868 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 718 868 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Яковцева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Ирины Сергеевны Яковцевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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