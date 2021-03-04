Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке и Лаосе

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи зарегистрирована в Ираке и Лаосе, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В обеих странах препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре. «Спутник V» одобрили уже 45 стран.

«Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 млрд человек. На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в восьми странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. "Спутник V" уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом»,— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 4 марта, начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Эта процедура может занять около месяца. Ряд стран Евросоюза уже объявили о готовности закупить российский препарат, если он будет зарегистрирован на территории ЕС. 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

О начавшейся в ЕС экспертизе российского препарата — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».