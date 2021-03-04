Роскомнадзор хочет обязать соцсети использовать предложенный им счетчик посещаемости

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) подготовила проект приказа, согласно которому соцсети должны будут устанавливать счетчик подсчета пользователей, предложенный ведомством. Напомним, соцсетью Роскомнадзор считает теперь любой сайт, посещаемость которого превышает 500 тыс. пользователей в сутки. Ранее был принят закон, обязывающий такие сайты самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

«В целях определения количества пользователей информационного ресурса владелец социальной сети… устанавливает предлагаемую Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса»,— говорится в документе.

С 1 февраля социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Удалять и блокировать».