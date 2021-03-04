Euro NCAP провела краш-тесты 2 новых автомобилей

Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов новых автомобилей, в рамках которой была проверена пассивная безопасность электромобиля Polestar 2 и кроссовера Cupra Formentor.

Новый седан Polestar 2 удостоился наивысшей оценки в пять звезд. Безопасность для взрослых пассажиров оценена в 92%, безопасность детей — в 89%, пешеходов (в случае наезда) — в 80%, работа электронных помощников — в 86%.

Также пять звезд получил Cupra Formentor: безопасность для взрослых пассажиров отмечена в 93%, детей — 88%, пешеходов — 68%, работа электронных помощников — 80%.