Анафема, анафема протестам

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон упрекнул российскую молодежь в «антигосударственном, антиисторическом и просто предательском» настрое. Такое заявление он сделал на заседании общественного совета при митрополии. Досталось и семьям протестующих — митрополит осудил «невежество родителей, их хамское отношение при детях к государству, к символам государства». В Красноярской епархии Русской православной церкви не уточнили, связано ли это высказывание с недавними несогласованными митингами в защиту политика Алексея Навального. Организаторы акций считают, что представители церкви не вправе анализировать политические темы.

Общественный совет при Красноярской митрополии обсудил проблемы духовно-нравственного воспитания в системе школьного образования, сообщается на сайте Красноярской епархии. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон категорично высказался о современных подростках. «Как наши милые подростки, иначе не скажешь… Они — милые дети — настроены антигосударственно, антиисторически, штрейкбрехерски. И более того, ну просто скажу по-русски — предательски,— заявил митрополит.— Я услышал прекрасный рассказ, как прошла встреча в одной школе с одним из руководителей, силовиком-генералом. И как дети начали задавать вопросы не о том, как и почему что-то случилось. А о том, как посмели… И все в духе осуждения всего в стране нашей. Пренебрежительное такое… Деньги заработали родители, могут по Европам ездить и по Азиям… А деньги-то народные — земля Божья, надо понимать». Он с одобрением отметил, что на Кавказе у молодежи нет подобных настроений. Видео в своих соцсетях опубликовал общественник и бывший депутат горсовета Владимир Владимиров.

Митрополит отметил: подростки «видят опасность в том, что государство само себя защищает в лице законов, президента, губернатора и специальных структур силовых».

«Лучше смерть, чем сапог американский и страх,— призвал священнослужитель.— Полуголод, а то и голод — но чтобы правда».

Он вспомнил, что, когда был ребенком, в его школе регулярно проходили встречи с ветеранами и курсантами. «А почему на законодательной основе не создать тотальное воспитание? Не только живыми встречами, а показывать вообще всю историю страны. Начиная с археологии — кто мы и откуда, чисто религиозного представления и чисто светского-гражданского. И оканчивая сегодняшним днем — на частных фермерских хозяйствах и в больших промышленных корпорациях. Но в первую очередь — почему эту войну выиграли!» Не оставил митрополит без порицания и «невежество родителей, их хамское отношение при детях к государству, к символам государства, к труду — невиданных размеров».

«Самое страшное — ничего хорошего и доброго не видят в русском хлебе. Неужели всем только сэндвичи вкусные? — задался он вопросом.— А все идет, конечно, от родителей». Также митрополит высказался и о «либеральном движении», назвав его «дном ада». Кроме того, он осудил «кощунство над ветераном» (имея в виду процесс Алексея Навального об «оскорблении ветерана»). Он вспомнил, как «лет восемь назад» встречался со студентами и один из них «защищал Америку хуже, чем Навальный», «говорил о боге-макароннике». «Иногда туалеты у подростков превращаются в какой-то класс сексуального обучения и практики. Не должно этого быть»,— резюмировал митрополит.

В пресс-службе Красноярской епархии заявили, что слова митрополита вырваны из контекста.



«Он высказал свое мнение, это было записано на видео. Там просто это вырвано из контекста. Но владыка сказал то, что сказал, от слов своих он не отказывается»,— рассказал представитель пресс-службы Андрей Скворцов. В епархии не уточнили, связано ли это высказывание с недавними митингами в защиту оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, в январе в России прошли масштабные акции с требованием освободить арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также против политических репрессий. Мероприятия состоялись 23 и 31 января. Среди сибирских регионов именно в Красноярске прошли одни из самых массовых акций — по разным оценкам, от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Тогда «ОВД-Инфо» сообщало минимум о 194 задержанных. Позже местный адвокат Владимир Васин рассказал “Ъ-Сибирь”, что, по его данным, следователи допрашивали несовершеннолетних в качестве свидетелей после акции 23 января.

Руководитель штаба Алексея Навального в Красноярске Анастасия Корсакова полагает, что слова митрополита некорректны. «Мы не призывали выходить на акции подростков, детей и предупреждали, что мероприятия — "18+". А с тем, что сейчас у молодежи растет интерес к политике, спорить сложно»,— сказала она.

Активист и бывший депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров считает, что митрополит «высказывал свою позицию скорее не как священнослужитель, а как взрослый человек». «Возможно, не стоило произносить такую речь во время общественного совета при митрополии»,— полагает он.

Юлия Сасевич, Юлия Демкина, Новосибирск