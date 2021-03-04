В Тюмени закрыли пансионат для пожилых из-за нарушений пожарной безопасности

Центральный районный суд Тюмени запретил деятельность компаний «Стимул» и «Восток» по содержанию пансионата для пожилых и инвалидов на ул. Березняковской, 6, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда. В пансионате проживали 26 человек. Причиной закрытия стало нарушение пожарной безопасности.

Площадь здания составляет 491 кв. метр. Во время проверки МЧС установило, что ширина лестничных клеток в здании не соответствует правилам пожарной безопасности, не обеспечена эвакуация маломобильных граждан. Пансионат находился рядом с автомобильной газозаправочной станцией. «Эксплуатация здания представляет угрозу жизни и здоровью жильцов пансионата, что создает угрозу нарушения прав и законных интересов граждан»,— резюмировали в МЧС.

Компания «Стимул» в суде признала требования и заявила, что пансионат был перенесен в другое здание, а старое помещение освобождено, говорится в сообщении суда. «Восток» также признал требования.

Массовые проверки в домах престарелых Тюменской области начались после пожара в пансионате в поселке Боровский, при котором погибли семь человек. Позднее региональная прокуратура объявила, что по итогам проверок нарушения были выявлены в 28 социальных организациях.

Михаил Мананников