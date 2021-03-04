Аграриям предложили ответить на пошлины переработкой

Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области при поддержке «Коммерсантъ-Юг России» провел в донской столице конференцию «Реализация, экспорт урожая 2021 года — его перспективы». Главной темой для обсуждения стали решения правительства России, направленные на снижение объема экспорта зерновых культур с целью сдержать рост внутренних цен на них. Недополученную из-за этого прибыль сельхозпроизводителям предлагают компенсировать, увеличив добавленную стоимость путем создания и развития перерабатывающих производств.



Переход границы подорожал

С 1 марта нынешнего года размер пошлины за экспорт тонны российской пшеницы составляет 50 евро. Экспортные пошлины на кукурузу и ячмень начнут действовать 15 марта. Они составят, соответственно, 25 и 10 евро за тонну. При этом правительство установило также квоту на зарубежные продажи зерновых в размере 17,5 млн т за первое полугодие. Весь экспорт, выходящий за ее рамки, будет облагаться пошлиной по ставке 50% его таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Со второго июня пошлина на экспорт зерновых станет плавающей. Рассчитываться она будет исходя из цены их отгрузки на условиях FOB в Новороссийском морском торговом порту.

«Из-за введения этих пошлин отечественное растениеводство недополучит более 200 млрд руб., — посчитал председатель совета Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области, президент аграрного холдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко. — За почти тридцатилетнюю историю Российской Федерации подобная ситуация сложилась впервые».

Для Ростовской области продукция сельского хозяйства, в первую очередь зерновых культур — крупнейшая статья экспорта. По данным регионального Министерства экономического развития, общий объем зарубежных продаж донских предприятий в 2020 году вырос по сравнению с 2019-м на 5%, до $ 8,7 млрд. Экспортная выручка от реализации продовольственных товаров составила при этом $ 5,8 млрд, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Дмитрий Репка.

«В этом секторе темпы роста экспорта по сравнению с прошлым годом составили 30%, — добавил он. — Хороший урожай зерновых 2020 года, а также высокие мировые цены обусловили прирост экспорта злаков более чем на 41%. Их доля в структуре экспорта продукции АПК достигла 80%».

Господин Репка напомнил, что за последние 10 лет площадь угодий, отведенных под зерновые культуры в Ростовской области, выросла почти на треть. В нынешнем году ими планируется засеять в общей сложности 3,6 млн га. По словам заместителя министра, на фоне больших урожаев последних лет ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась. Чтобы сохранить эту ситуацию, и были введены экспортные пошлины.

По мнению президента Зернового союза России Аркадия Злочевского, правительство приняло решение о новых экспортных пошлинах с целью разорвать связь российского и мирового рынков зерновых. Эксперт считает, что это может привести к снижению производственного потенциала в секторе выращивания злаков. Отчасти это зависит от урожая нынешнего года.

«Я боюсь, что из-за пошлин начнут сокращаться посевы под пшеницей в пользу других культур, в частности масличных, — отметил господин Злочевский. — В целом пока предпосылок для снижения объема урожая не видно. Но если зимовка окажется не слишком удачной для озимых, то на фоне сокращения площадей яровых посевов сложатся условия для дальнейшего роста цен. Это может вызвать новые меры по их сдерживанию со стороны государства, которые будут еще более жесткими. Растениеводство окажется под постоянным ценовым прессингом, из-за которого производить пшеницу станет слишком рискованно и невыгодно. Не хотелось бы столкнуться с таким сценарием, но мы уже ступили на эту зыбкую почву и идем по ней».

Крупным проще

Общие ожидания зернового рынка связаны с тем, что трейдеры переложат пошлины на производителей, снизив закупочные цены, отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. По его словам, моделирование сложившейся ситуации банком показало, что от введения экспортных пошлин практически не пострадают крупные хозяйства с земельным банком от 15 тыс. га. Причина этого — в наличии у таких производителей «подушек безопасности», а также более низкой по сравнению с малыми игроками себестоимости производства. Например, скидки на удобрения и средства защиты растений при их закупке крупными партиями могут достигать 15%.

«Немаловажный фактор — доступ к внешнему финансированию, — добавил господин Салимов. — Небольшие аграрные предприятия финансируются за счет кредиторской задолженности перед поставщиками, иногда получают займы от крупных хозяйств. Это намного дороже, чем льготные банковские кредиты. Также у производителей с земельным банком от 15 тыс. га уже есть, как правило, квалифицированная финансовая служба, бухгалтерия, управляющая компания, которая умеет работать с банками и документами».

Проведенная Сбербанком экспертиза показала, что в условиях введения новых пошлин маржа крупных сельскохозяйственных предприятий сократится, но не упадет ниже 20%. У малых аграрных компаний она может оказаться ниже 10%. «Им придется непросто, — признал Руслан Салимов. — Поэтому небольших сельхозпроизводителей нужно поддерживать».

Программа достигает своей цели, — сообщил Руслан Салимов. — Растут и урожайность, и площадь посевов, аграрии обеспечены элитными семенами и средствами защиты растений».

В общей сложности Ростовское отделение Сбербанка выдало в прошлом году в рамках программы 1528 льготных кредитов на общую сумму около 5 млрд руб. Из них 80% аграрии направили на пополнение оборотных средств, остальные 20% — на развитие производства. Среди сильных сторон программы Руслан Салимов назвал универсальность, простоту и технологичность. Из 1600 заявок, поданных аграриями Ростовской области в 2020 году, 99% были удовлетворены в установленный двухнедельный срок.

Цена вопроса

Введение экспортных пошлин пока затронуло растениеводов юга России по касательной, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Потенциал продаж зерновых на внутренний рынок и на экспорт производителями южных регионов на данный момент в значительной мере уже реализован, — объяснил эксперт. — Благодаря высоким ценам аграриям удалось получить рекордную маржу в рублях практически по всем культурам. А рост цен был в значительной мере спровоцирован действиями российского правительства. Объявление о введении новых пошлин привело к росту мировых цен, что было на руку отечественным производителям».

По мнению господина Рылько, основные риски связаны с плавающими экспортными пошлинами на зерно, которые начнут действовать 2 июля. Они связаны с ценой пшеницы при отгрузке через Новороссийский морской торговый порт на условиях FOB. Гендиректор ИКАР подсчитал, что при ее уровне $ 250 и нынешнем курсе рубля по отношению к доллару выручка экспортера упадет с 16 тыс. руб. до 13 тыс. руб. с тонны зерна. Общая сумма недополученной выручки производителей пшеницы, ячменя и кукурузы может достичь $ 2 млрд.

Дмитрий Рылько добавил, что снижение внутренних цен, к которому приведет запуск экспортных пошлин, не повлечет за собой увеличение потребления зерновых внутри России. По его словам, этот показатель хотя и растет, но очень медленно и в целом его можно считать константой.

«Снижение внутренних цен — единственная цель введения пошлин, — заявил председатель Союза экспортеров зерна (СЭЗ) Эдуард Зернин. — Это политическое решение, принятое первым лицом государства. При плавающей пошлине риски экспортеров существенно возрастают, и это будет заложено в закупочные цены. В этой ситуации главный месседж правительства производителям: “Развивайте переработку”. Экспорт зерна уже превысил целевые показатели, его дальнейшее стимулирование бессмысленно».

Господин Зернин также отметил, что на фоне возникших из-за новых пошлин споров некоторые участники рынка в надежде на отмену решения правительства пытаются задержать реализацию своего урожая. Однако, по его мнению, это не имеет смысла, поскольку в дальнейшем цены будут только падать.

«Исходить нужно из потенциала своих земель, посевного материала и удобрений, которые хозяйство может закупить, а не из абстрактных разговоров о том, что в период сева зерновых можно поменять культуры, — добавил председатель СЭЗ. — Государство признает, что в России сложился дефицит масленичных культур, и развитие этого направления будет стимулироваться. Это заслуживает внимания, поскольку масленичные дают более высокую маржинальность. Но давайте не будем сеять панику — от пшеницы мы все равно не откажемся».

Генеральный директор холдинга «Красный Октябрь» из Веселовского района Александр Шебалков скептически оценил перспективы урожая нынешнего года. Этот прогноз связан с низким уровнем влаги в почве, причем такая ситуация — общая тенденция последних лет. По словам предпринимателя, в нынешнем году значительной части растениеводов юга России удалось сохранить свои хозяйства только благодаря росту мировых цен.

«Обычно мы собираем около 50 тыс. т пшеницы в год, а в прошлом году собрали только 30 тыс. т, — привел пример господин Шебалков. — Произошел провал и по подсолнечнику. Уже в середине лета запасы влаги в почве приблизились к нулю, аналитика, которую мы проводили в ноябре, показала, что запас влаги в полях нулевой».

Глава хозяйства также указал на то, что содержание протеина в зерне, выращенном «Красным Октябрем» в нынешнем году, оказалось выше 15%. Это высокий показатель, на российском рынке покупателей на пшеницу с таким содержанием белка практически нет, заявил Александр Шебалков. Поэтому в декабре прошлого — начале нынешнего года предприятие как можно быстрее отправило свою продукцию на экспорт. Будущие потери хозяйства от введения экспортных пошлин господин Шебалков оценил в 250 млн руб. при общем объеме выручки от продажи урожая около миллиарда рублей.

Достаточно скептически он также отреагировал на предложения о развитии переработки. «У нас есть своя мельница, есть завод по производству круп, есть сырзавод, животноводческое хозяйство, маслоцех, — объяснил предприниматель. — Но это, по большому счету, просто отвлечение средств от основного бизнеса. Собственная переработка у сельхозпроизводителей — это путь в никуда. Нигде в мире так не делают: кто-то должен выращивать, кто-то — перерабатывать. У нас просто нет денег, чтобы развивать животноводство или переработку на достойном технологическом уровне».