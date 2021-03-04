Следствие взяло подписку о невыезде с лидера оппозиции Армении Манукяна

Лидер армянской оппозиции Вазген Манукян дал подписку о невыезде, сообщается на сайте Следственного комитета Армении. Он обвиняется в публичных призывах к изменению конституционного строя. Политик считает дело политически мотивированным.

«Ему (Вазгену Манукяну.— “Ъ”) предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса РА (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя), в качестве меры предосторожности была использована подпись о невыезде»,— говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

Оппозиционера вызвали на допрос в связи с его заявлениями, которые он сделал на митингах на площади Свободы 12 и 20 февраля. Вазген Манукян считает обвинения политически мотивированными, передает «Sputnik Армения». Его защита планирует обжаловать меру пресечения.

В Армении в последнее время обострилась политическая обстановка. В конце февраля Генштаб ВС потребовал от него уйти в отставку из-за увольнения замглавы ведомства Тирана Хачатряна. Его отправили в отставку после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова премьер-министра Никола Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер». В стране прошло несколько митингов. При этом оппозиция и раньше требовала отставки господина Пашиняна из-за исхода конфликта в Нагорном Карабахе.

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Ночь, улица, бунтарь, Армения».