На Кубани в январе 2021 года на 25% выросло количество зарегистрированных ипотек

В Краснодарском крае в январе 2021 года было зафиксировано 12,2 тыс. регистрационных записей об ипотеке. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

Среди них 9 тыс. записей о регистрации в силу закона – на 41% больше, чем в январе 2020 года (6,4 тыс.). Кроме того, в первом месяцев 2021 года на Кубани зарегистрировали 850 сделок по ипотеке, полученной по льготной программе. Всего с начала ее действия, количество внесенных записей о регистрации составило 10,7 тыс.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Краснодарский край заняла второе место в стране по выдаче ипотечных кредитов. В январе 2021 года жители Краснодарского края оформили 2,8 тыс. ипотечных кредитов, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее.

Алексей Белянин