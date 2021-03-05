«Зенит» расставил сет

Единственный российский клуб, добравшийся до play-off Лиги чемпионов, «Зенит-Казань» прошел стартовый раунд. В четвертьфинале он очень уверенно выбил мощную польскую «Скру», выиграв у нее оба матча.

Пару лет назад выход в полуфинал этого клуба стал бы событием абсолютно рядовым, дежурным. Казанский «Зенит» был безусловным флагманом европейского волейбола, а его серия триумфов в главном еврокубке растянулась аж на четыре розыгрыша. В период с 2015 по 2018 год он неизменно забирал приз себе, а четвертьфинал для «Зенита» был чем-то вроде разминки по дороге к нему.

Однако свежие события придали нынешнему его успеху несколько иную окраску. Серия «Зенита» прервалась в 2019 году, когда в финале очередной Лиги чемпионов его одолела итальянская «Чивитанова». А предыдущий турнир вообще вылился в странный провал гранда. Он, как и многие другие соревнования, был прерван пандемией коронавируса в марте, в разгар как раз четвертьфинальной стадии. Однако, даже если бы не коронавирус, ничего «Зениту» в том розыгрыше не светило: он потерпел катастрофу еще на групповом этапе, который обычно проскакивал, не замечая.

Но в текущем сезоне все пока складывается для казанского клуба с вернувшимся на пост главного тренера Владимиром Алекно, который брал паузу в работе, с подкорректированным составом очень неплохо. Вернее так: в российском чемпионате у него случаются срывы, а в Лиге чемпионов их до сих пор не было. Это новосибирский «Локомотив» и кемеровский «Кузбасс» на сей раз оконфузились, оставшись без play-off. «Зенит» же в своей группе выиграл все шесть матчей, подарив не слишком сильным оппонентам два сета, а теперь поиграл мускулами, расправившись с оппонентом по-настоящему сильным.

Достижения «Скры», конечно, несопоставимы с зенитовскими, но это тоже безусловный гранд континентального волейбола — с опытом, ресурсами, классным составом.

Он сплошь скроен из известных игроков польской, сербской, иранской, американской сборных. «Скра» сейчас выступает неровно, но в Лиге чемпионов благодаря своему бэкграунду котировалась высоко.

Между тем выбил ее «Зенит» чрезвычайно эффектно. Собственно, колоссальный задел он создал еще неделю назад, когда взял верх в первом матче в четырех сетах при довольно явном игровом преимуществе, и это при том, что польские команды обычно жутко хороши дома. Регламент волейбольных еврокубков такой запас, какой добыл «Зенит», превращает в чрезвычайно прочный. Победа в матче, не доведенном до тай-брейка, означает, что в ответной встрече соперника может устроить только такая же или крупнее, и то тогда противостояние все равно продолжается, а его судьбу решает так называемый золотой сет.

Но «Зениту» испытывать на нем свою удачу не пришлось. Тревожным для него было лишь начало матча. Оно не задалось, и «Скра», обеспечив в середине первой партии запас в полдесятка мячей, смогла додержать его. Но вскоре воспоминания об этих неприятностях потеряли актуальность. Во втором сете «Зенит» добавил в аккуратности и счет сравнял, в третьем — добавил еще, и о концовке волейболистам «Скры» не стоило и мечтать. После этого Алекно со спокойной совестью мог отправлять на площадку резервистов, но и они не уступили «Скре».

Бороться за выход в финал, который примет Верона, «Зениту» предстоит с еще одним польским клубом — «Заксой». В четвертьфинале она сотворила сенсацию.

Шикарно укомплектованная «Чивитанова» была бесспорным фаворитом пары, но ей не помог и убедительный реванш за домашнее поражение недельной давности в гостевом матче: «золотой сет» остался за хозяевами.

Про «Заксу» надо знать, что ее подбор игроков гораздо скромнее того, каким обладает только что выбитая «Зенитом» команда. Однако факт, что в последнее время она, организованная и дисциплинированная, куда стабильнее «Скры», с которой дважды встретилась на групповом этапе и дважды ее одолела.

Алексей Доспехов