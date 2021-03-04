Прокуратура обязала МВД повторно проверить доводы художницы Алены Савельевой

Прокуратура Башкирии отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению уфимской художницы Алены Савельевой. Об этом сообщило радио «Эхо Москве в Уфе» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Алена Савельева обратилась с заявлением в полицию в начале января после того, как ей и ее близким стали поступать угрозы физической расправы из-за рисунков, опубликованных в Facebook. На рисунках художница изобразила полуобнаженных мужчин и женщин в предметах национальной башкирской одежды. Госпожа Савельева предоставила в полицию скриншоты комментариев в соцсетях и личных сообщений. В середине февраля в полиции сообщили, что не нашли состава преступления в угрозах.

Как пояснили "Ъ-Уфа" в прокуратуре Башкирии, материалы проверки по заявлению художницы направлены обратно в МВД «для устранения процессуальных нарушений». По мнению прокуратуры, «полиция провела не полную проверку, не проверила все доводы».

Госпожа Савельева рассказала "Ъ-Уфа", что продолжает получать угрозы. В частности, несколько дней назад ее родственники и она сама получили бумажные письма с требованиями «заплатить за обиду… либо кровью, либо деньгами».

Дарья Кучеренко