Полиция не нашла состава преступления в угрозах, поступавших художнице Алене Савельевой

МВД Башкирии по итогам проверки не нашло состава преступления в угрозах, которые поступали уфимской художнице Алене Савельевой. Об этом госпожа Савельева сообщила "Ъ-Уфа".

Угрозы физической расправы художнице и ее близким стали поступать в начале января после публикации в Facebook ее рисунков, изображающих полуобнаженных мужчин и женщин в отдельных предметах национальной башкирской одежды. На работы обратил внимание национальный активист, один из бывших лидеров признанной экстремистской организации «Башкорт» Руслан Габбасов. В соцсетях он писал, что усматривает в рисунках «откровенное издевательство над башкирами», которые представлены «в каком-то сексуально-извращенном виде». После этого Алене Савельевой стали присылать сообщения с угрозами облить ее кислотой, «поломать руки и ноги» и «устроить шариат». Художница обратилась в полицию, приложив к заявлению скриншоты сообщений и комментариев с угрозами. Проверку проводили в ОП №10 УМВД по Уфе.

Анна Соколова