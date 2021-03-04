Чистая прибыль Сбербанка за 2020 г. превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 млрд руб.

Сегодня Сбербанк раскрыл итоги 4 квартала и всего 2020 г. по МСФО. Чистая прибыль за 2020 г. превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 млрд руб. Рентабельность капитала составила 16%, рентабельность активов 2,3%. Кредитный портфель группы в 2020 г. вырос на 15%, превысив 25 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% - до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3% - до 15,7 трлн руб. Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 млн человек за год и приблизилось к 99 млн человек. Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 млн человек до 65,3 млн человек.

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в минувшем году Сбер стал важным участником общей борьбы с последствиями пандемии. «Мы в кратчайшие сроки организовали антикризисные штабы, максимально быстро начали оказывать масштабную поддержку населению и бизнесу. За год мы выдали клиентам 17,7 трлн руб. кредитов в рамках собственных и государственных программ. Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса», - подчеркнул господин Греф. Он также отметил, что Сбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программу оптимизации расходов. «Это помогло нам достичь рентабельности капитала на уровне 16%», — сказал Герман Греф.

В отчетности за 2020 г. Сбербанк также впервые раскрыл информацию о выручке бизнес-сегментов группы, в частности нефинансовых бизнесов, которые входят в экосистему Сбера. Выручка нефинансового бизнеса в 2020 г. выросла в 2,7 раза и составила 71,4 миллиарда рублей. В 2020 г. Сбер объединил все финансовые и нефинансовые продукты и сервисы под единым брендом – Сбер. Также в конце года компания представила новую стратегию развития до 2023 года, нацеленную на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента.

ПАО Сбербанк