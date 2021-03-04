На Кубани площадь сева озимой пшеницы останется на уровне 2020 года

В Краснодарском крае в 2021 году озимой пшеницей засеют 1,6 млн га. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Это соответствует показателям 2020 года, когда площадь сева составляла 1,62 млн га.

В настоящее время аграрии приступили к подкормке озимых. В целом, в хозяйствах края удобрения внесены на 332 тыс. га, что составляет почти 20% от запланированного объема. Состояние озимых колосовых культур оценивается на 63% засеянной площади как хорошее и на 37% – удовлетворительное.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего в 2021 году яровыми культурами засеют площадь около 1,8 млн га, что также соответствует показателям посевной кампании 2020 года. Из этого объема планировалось почти 740 тыс. га отдать под посев зерновых и зернобобовых.

Ранее власти Кубани заявили, что прошедшие в феврале на территории региона сильные снегопады не скажутся на качестве урожая сельхозкультур. По данным на конец февраля, в хорошем состоянии находилось 71,6 % посевов. «В настоящее время складываются хорошие условия для перезимовки и накопления влаги в почве. Критических температур на глубине залегания узла кущения отмечено не было»,- говорилось в сообщении администрации региона.

В то же определенные опасения у властей Кубани вызывала перезимовка рапса – в плохом состоянии на тот момент находилось 9,1 тыс. гектаров рапса (14,7%). Гибель рапса отмечена на площади 905 га: в Ейском районе – 795 га, в Павловском районе – 110 га.

Алексей Белянин