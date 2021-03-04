Walt Disney закроет 20% своих магазинов

Компания Walt Disney объявила о предстоящем в нынешнем году закрытии по меньшей мере 60 своих физических магазинов в Северной Америке, что составляет около 20% всех магазинов компании в мире и 25% магазинов в США и Канаде. Как отмечается в заявлении Walt Disney Co, компания намерена сконцентрироваться на развитии онлайн-магазина shopDisney, более тесной интеграции его с приложениями Disney Parks и соцсетями.

Из-за пандемии коронавируса физические магазины компании были закрыты значительную часть прошлого года, и несколько месяцев они работали с неполной нагрузкой и в условиях жестких требований о ношении масок и соблюдении социальной дистанции покупателями и персоналом. В настоящее время у Walt Disney Co. около 300 магазинов, из них в Северной Америке — 200. Наряду с закрытием магазинов в Северной Америке компания рассматривает возможность значительного сокращения числа магазинов в Европе. Магазины в Японии и Китае пока не затронут сокращения. Компания отметила, что не будут закрываться те торговые точки, которые работают внутри торговых центров и в магазинах других ритейлеров, таких как Target. Не закроют и магазины, работающие на территории тематических парков Disney.

В ноябре компания Disney опубликовала отчетность за весь финансовый 2020 год в целом и показала убытки впервые с 1980 года. В течение первого полугодия 2021 года Walt Disney собирается сократить 32 тыс. сотрудников.

О том, как компания делает ставку на стриминговый сервис, читайте в материале “Ъ” «Disney перестроился в поток».

Алена Миклашевская