В гордуме Ярославля возложили ответственность за плохую уборку города на экс-мэра Урлашова

Член фракции «Единой России» в муниципалитете (гордуме) Ярославля Миша Халтян возложил ответственность за плохую уборку города от снега на бывшего мэра Евгения Урлашова, с 2016 года отбывающего срок в колонии за получение взятки. Его слова приводит местное издание «Ярньюс».

По словам господина Халтяна, проблем с уборкой города в Ярославле не было до 2012 года, когда победу на выборах мэра одержал оппозиционер Урлашов. Единоросс заметил, что в городе было два предприятия — «Спецавтохозяйство» (САХ) и «Городское дорожное управление» (ГДУ), которые «более или менее хорошо» очищали улицы от снега.

«Не было таких проблем. С 2012 года начался позор, с приходом бывшего мэра Евгения Урлашова. Мы все свидетели. Начались долги, откаты, закаты. Интересы тех, кто выигрывает. Я говорю о частных компаниях, которые в то время выигрывали аукционы. В конечном итоге мы потеряли ГДУ, мы почти теряли САХ, где была стадия банкротства. САХ загоняли в долги на 600 млн, пока под контролем муниципалитета не вмешались прокуратура, Контрольно-счетная палата и ОБЭП. И тогда частник забрал свой иск из арбитражного суда»,— заявил Миша Халтян.

Позднее в аккаунте Евгения Урлашова в Facebook был опубликован ответ на заявление депутата. Экс-мэр признался, что «был неприятно удивлен той откровенной грязью и ложью, которую высказал депутат Миша Халтян на заседании муниципалитета Ярославля». Господин Урлашов напомнил, что сейчас за уборку города отвечает не он, а сити-менеджер, которого в том числе выбрал господин Халтян.

«Вы избрали чужака-иногородца, для которого Ярославль не является родным городом. Вот они и все депутаты муниципалитета несете за это ответственность, за этот позор, в который вы ввергли Ярославль. Не наводите тень на плетень»,— заявил Евгений Урлашов, добавив, что на посту мэра пытался спасти находившиеся в предбанкротном состоянии САХ и ГДУ (последнее предприятие, по его словам, «умышленно загоняли в долги долгие годы»).

«Почему сейчас именно меня обвиняют во всех грехах и бедах города: рейтинги сити-менеджера Волкова запредельно низки, и надо на кого-то свалить вину. В этом году пройдут выборы в Госдуму, и от всех ошибок и провалов надо как-то отбиться, при этом не назвав их виновников. Вот и вспомнили о том, что было в далекие времена»,— заключил бывший мэр.

Александр Тихонов, Ярославль