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В Анапе расстреляли четырех человек

Вооруженное нападение было совершено в х. Заря в Анапе, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, во второй половине дня 28 января неизвестный выстрелил в четырех мужчин возле одного из домов по ул. Мира в хуторе Заря. Трое из них доставлены в медучреждение с ранениями различной степени тяжести. Четвертый пострадавший 1986 года рождения скончался», - сообщили в ведомстве.

По данному факту Следственным комитетом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю уточнили, что происшествие произошло в результате конфликта между группой мужчин. Выжившие в данный момент находятся в реанимации.

Андрей Ульченко


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