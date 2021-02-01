Подозреваемому по делу о стрельбе в Анапе предъявили обвинение

Жителю Анапы, задержанному по подозрению в убийстве одного человека и покушении на убийство трех, предъявлено обвинение. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

33-летнего мужчину обвиняют по ч.1 ст.105, ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия). Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, в четверг, 28 января в хуторе Заря под Анапой в ходе конфликта со стрельбой был убит один человек, еще трое ранены. Один из подозреваемых вскоре был арестован период предварительного следствия.

Виктория Колганова