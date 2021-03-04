Захарова назвала поддерживаемых Западом оппозиционеров «агентами влияния»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оппозиция, которая поддерживается из-за рубежа,— это не «либерально-демократические силы», а «агенты влияния». По ее словам, они продвигают интересы других стран.

«Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран — какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны»,— заявила госпожа Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в отношении России ведется политика сдерживания со стороны «коллективного Запада во главе с США». Мария Захарова отметила, что западные страны вводят против России санкции, оказывают политическое давление и вмешиваются во внутренние дела страны, ведут кампании по дезинформации.

2 марта США и ЕС объявили о санкциях против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Соединенные Штаты ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова, заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Этот список пересекается с санкциями ЕС. Ввести санкции против России ранее призывал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов).

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».