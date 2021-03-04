В Свердловской области подтвердили еще 165 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, в регионе также зарегистрировано еще 13 летальных случаев от COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 78 346 человек, более 71 тыс. пациентов выздоровели, 2 422 больных скончались.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 марта. Кроме того, в регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 3 марта, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 156,3 тыс. свердловчан, 56,6 тыс. из них — жители Екатеринбурга. Завершили вакцинацию почти 30 тыс. жителей столицы Урала. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов полагает, что количества привитых от COVId-19 в городе недостаточно, чтобы влиять на эпидемическую ситуацию.