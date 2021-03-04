Суд арестовал ярославского и тверских браконьеров за убийство беременной лосихи

Тверской суд по ходатайству следственных органов арестовал жителя Ярославля и двух жителей Тверской области, подозреваемых в незаконной охоте, во время которой была жестоко убита беременная лосиха, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в следственном управлении СК России по Тверской области.

«3 марта суд удовлетворил ходатайство следователя следственного комитета и избрал в отношении фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу»,— следственного управления. В управлении уточнили, что в настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин и одна женщина на снегоходах преследуют по убегающую от них по глубокому снегу лосиху. Настигнув выбившуюся из сил лосиху, трое мужчин повалили животное на снег, а затем, навалившись сверху, задушили лосиху руками. Находившаяся рядом женщина проводила видеосъемку происходившей жестокой расправы. Видеозапись убийства беззащитной беременной лосихи опубликовал в Instagram блогер из Москвы Глеб Корнилов. Он пояснил, что увидел видео незаконной охоты в сторис микроблога женщины, которая проводила съемку погони за беременной лосихой, а затем расправы над ней.

В связи с публикацией данной видеозаписи, правоохранительные органы организовали проведение проверки. Полиция установила личности участников незаконной охоты. Они были доставлены в отдел полиции.

«РИА Новости» сообщают, что арестованы трое мужчин, участвовавших в незаконной охоте. Ранее следственные органы возбудили в их отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до 1 млн руб. По данным Минприроды Тверской области, действиями браконьеров государству причинен вред в размере 400 тыс. руб.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал происшедшее «вопиющим случаем» и сообщил, что берет под свой контроль ход расследования уголовного дела. Руководитель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что будет добиваться наказания для браконьеров в виде реального лишении свободы. Он рассказал, что думский комитет уже сделал соответствующие запросы в МВД и прокуратуру.

Антон Антонов