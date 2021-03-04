ДНР заявила об убийстве сотрудника МВД при снайперском обстреле

В непризнанной Донецкой народной республике в ходе снайперского обстрела убит сотрудник МВД, сообщило ведомство. Оно обвинило в этом украинских военных. Киев в ответ сообщил о ранении своего военного в ходе обстрела подствольным гранатометом и стрелковым оружием.

МВД ДНР заявило, что сотрудники ведомства пытались эвакуировать детей с боевого поста на линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны. «Группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно»,— говорится в сообщении МВД ДНР.

Украинские военные сообщили, что открыли ответный огонь, после того, как были обстреляны их позиции. «В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. <...> На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь»,— говорится в сообщении оперативно-тактической группы «Север» в Facebook. Раненного военного госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по контролю за перемирием. В феврале 2021 года правительство Украины скорректировало стратегию управления границами до 2025 года. В нее включили пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных сейчас районов Донецкой и Луганской областей.

О критике документа со стороны России — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».