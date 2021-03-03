03 марта, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Суд не удовлетворил иск телеканала «78» с Заксобранию Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска телеканала «78» к Заксобранию города. ООО «ТВ Купол» (учредитель телеканала) планирует обжаловать решение суда.

Напомним, что в своем исковом требовании телеканал просил признать незаконными отказы в аккредитации журналистов для работы в Законодательном собрании города. Депутат петербургского парламента Андрей Анохин обратился к спикеру парламента Вячеславу Макарову с просьбой допустить журналистов телеканала «78» к работе на заседаниях.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Экспертное мнение

Проект

Партнерские проекты

Профиль пользователя