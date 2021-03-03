В Екатеринбурге задержан подросток, подозреваемый в убийстве своей семьи

В Екатеринбурге полиция задержала 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве своих родителей и младшей сестры, сообщил телеграм-канал Mash. Преступление было совершено 1 марта в частном доме в поселке Октябрьском Пермского края.

Трупы трех человек были обнаружены 2 марта. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц с особой жестокостью. Как сообщает “Ъ-Прикамье”, изначально сотрудники правоохранительных органов решили, что преступление совершил глава семьи Алексей Горбунов. Среди убитых назывались: его супруга, 16-летний сын и малолетняя дочь. Алексей Горбунов вчера был объявлен в розыск.

Но позже оказалось, что обнаруженное тело принадлежит не подростку, а Алексею Горбунову. «Лицо и голова трупа были изуродованы, Горбунов-старший и его сын одинакового роста и телосложения, поэтому сначала установить личность одного из погибших не удалось»,— говорит знакомый с ситуацией источник. На тот момент стало известно, что подросток скрылся за пределами Пермского края.