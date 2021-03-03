На открытие памятника медикам в Петербурге не пригласили инициаторов его установки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 марта выступил на торжественной церемонии открытия памятника погибшим во время борьбы с COVID-19 медработникам «Печальный ангел», сообщила пресс-служба городской администрации. При этом церемония была назначена на 4 марта. Туда должны были прийти создатели стены памяти погибшим медикам Ирина Маслова и Галина Артеменко. Они же искали место для установки скульптуры и выбирали ее дизайн. В этом процессе им активно помогал лидер фракции «Яблоко» в законодательном собрании города Борис Вишневский. Однако 3 марта никто из них приглашен не был.

Из имеющих отношение к мемориалу там была только вдова художника, создавшего «Печального ангела», Мария Касьяненко. Ее супруг Роман Шустров умер от коронавируса в мае 2020 года. По словам господина Вишневского, ее пригласили, чтобы обсудить церемонию, и Мария Касьяненко не знала, что она состоится раньше запланированного времени.

Галина Артеменко и Ирина Маслова уже выразили недовольство Александром Бегловым. «Мне больно, что так поступили именно с нами»,— написала у себя в Facebook госпожа Артеменко. Госпожа Маслова в комментарии «Фонтанке» выразила готовность просить президента России Владимира Путина отправить губернатора в отставку, назвав его поступок не мужским. «Я не могу комментировать неадекватность поведения чиновника, отвечающего за город. Но я составлю обращение к президенту о том, что этот губернатор недостоин нашего города и мы просим снять его с должности за утрату доверия граждан»,— сказала она изданию.

Церемония открытия памятника тем не менее состоится 4 марта. На нее будут приглашены все причастные к его установке, а также родные и близкие погибших медиков.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург