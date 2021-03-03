Shopping Index в Краснодаре в феврале 2021 года снизился на 26,6%

В Краснодаре посещаемость торговых центров (Shopping Index) за февраль 2021 года снизилась на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе компании Watcom Group.

По данным аналитиком, восстановление посещаемости торговых центров набирает обороты. Так, в феврале этот показатель вырос на 3,9% к январю 2021 года. Годом ранее динамика была несколько выше: рост составил 4%.

Президент Watcom Роман Скороходов отметил, что Shopping Index по всей России показывает положительную динамику. Рост трафика произошел в т.ч. за счет традиционного увеличения количества покупок в преддверие 23 февраля.

Shopping Index – это система показателей посещаемости торговых центров и магазинов. Основной показатель системы – количество посетителей в среднем в день за отчетную неделю на 1 тыс. кв. м. коммерческой площади торговых объектов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 года снизился на 29,3%. При этом, в декабре 2020 года он вырос на 5,9% к уровню предыдущего месяца. В январе 2021 года посещаемость торговых центров снизилась на 26,8% год к году.

Алексей Белянин