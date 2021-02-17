В Краснодаре Shopping Index в январе 2021 года снизился на 26,8%

В Краснодаре Shopping Index (показатель посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) за январь 2021 года снизился на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе компании Watcom Group.

Несмотря на отрицательную динамику, аналитики говорят о постепенном восстановлении посещаемости торговых центров. «В Краснодаре, как и в других городах России, началось восстановление трафика в торговых центрах в связи с массовой вакцинацией и отменой запретов. В Москве, для сравнения, значение Shopping Index составило -24.8% в январе», – прокомментировал президент Watcom Роман Скороходов.

Shopping Index – это система показателей посещаемости торговых центров и магазинов. Основной показатель системы – количество посетителей в среднем в день за отчетную неделю на 1 тыс. кв. м. коммерческой площади торговых объектов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 года снизился на 29,3%. При этом, в декабре 2020 года он вырос на 5,9% к уровню предыдущего месяца.

Алексей Белянин