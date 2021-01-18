В Краснодаре Shopping Index в 2020 году снизился на 29%

В Краснодаре Shopping Index (показатель посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) по итогам 2020 года снизился на 29,3%. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе компании Watcom Group.

При этом, в декабре 2020 года он вырос на 5,9% к уровню предыдущего месяца.

В Сочи по итогам 2020 года Shopping Index сократился на 27,2%. В декабре 2020 году показатель снизился на 3,7% к уровню ноября того же года.

«Для сравнения – в Москве Shopping Index в декабре оказался ниже на - 24.4% чем в декабре прошлого года. В Краснодаре ситуация с посещаемостью торговых центров такая же, как и в других российских городах. Учитывая, что в городских торговых центрах не работают рестораны и развлекательные зоны для детей, можно сказать, что восстановление в целом неплохое»,– рассказал президент Watcom Роман Скороходов.

По его словам, ситуация в Сочи немного лучше, чем в других российских городах. «Вероятнее всего, это связано с туристическим потоком. В целом, можно сказать, что восстановление показателя здесь тоже неплохое», – добавил господин Скороходов.

Shopping Index – это система показателей посещаемости торговых центров и магазинов. Основной показатель системы – количество посетителей в среднем в день за отчетную неделю на 1000 кв.м. коммерческой площади торговых объектов.

Алексей Белянин