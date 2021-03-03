Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Он проиграл победителю 43,7 с.

Золотую медаль выиграл норвежец Ханс Кристер Холунн. Он преодолел дистанцию 15 км за 33 мин 48,7 с. Серебро и бронзу завоевали также представители Норвегии — Симен Хегстад Крюгер (+20,2) и Харальд Эстберг Амундсен (+35,6).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится в воскресенье, 7 марта.

Об успехах россиянина на чемпионате — в публикации “Ъ” «Александр Большунов быстр на подъем».