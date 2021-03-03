Потанин пообещал стабилизировать ситуацию на двух подтопленных рудниках к 9 марта

Ситуацию на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» планируется стабилизировать к 9 марта, сообщил глава «Норникеля» Владимир Потанин. В конце февраля компания частично приостановила работу на рудниках из-за подтопления. Обыкновенные акции «Норникеля» на 15:20 мск падают на Мосбирже на 0,59%, до 23 634 руб.

«В те же сроки, то есть 9 марта, будут определены те объемы производства, которые у нас под риском… Коллеги рассчитывают к 9-му числу добиться окончательно перелома в этой ситуации и стабилизировать ситуацию. 9 марта мы проведем заседание правления, на котором окончательно утвердим тот план, который был предложен горняками — как по стабилизации ситуации, так и по дальнейшему выходу на нормальные объемы производства»,— сказал господин Потанин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы «Норникеля», авария «будет иметь материальный характер, то есть будут определенные потери для производства». «Норильский никель, конечно, обладает достаточными компетенциями, для того чтобы справиться с этой проблемой. И те работы, которые сейчас ведутся, они адекватно отвечают обстановке»,— сообщил он. На текущий момент идет локализация подтопленных участков и закладка цемента, уточнил Владимир Потанин.

О том, как компания частично остановила два ключевых добычных актива, — в материале “Ъ”.