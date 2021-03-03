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Работник Нововоронежской АЭС удостоен знака «Почетный наставник Воронежской области»

Знаком отличия правительства Воронежской области «Почетный наставник Воронежской области» впервые отмечены шестеро тружеников различных предприятий Воронежской области. В их числе – заместитель начальника отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Александр Терещенко, который долгое время является наставником в производственной и научной деятельности для молодых сотрудников и руководителей.


Церемония награждения состоялась в областном Совете профсоюзов. Участие в ней приняли руководители профобъединения, представители исполнительной и законодательной власти Воронежской области, промышленных предприятий и организаций региона.

«Сегодня мы являемся свидетелями исторического события для нашего региона. Знак отличия правительства области «Почетный наставник Воронежской области» утвержден буквально в прошлом году. И мы – одни из первых, кто по предложению губернатора проводит торжественное вручение этой награды», - сказал председатель Воронежского объединения организаций профсоюзов Евгений Проняев.

Награду вручили лучшим наставникам тех организаций, в которых есть профсоюзы.

«Наставничество приобрело широкое развитие в нашей стране в середине прошлого века. Отрадно, что сейчас традиция чествовать лучших наставников возрождается. Наставник – это гордое звание, это человек, который накопил большой профессиональный опыт и навыки и передает их молодым специалистам, помогает начинающим работникам быстрее адаптироваться на новом рабочем месте и затем полностью раскрыть свой потенциал», - добавил председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Фото: пресс-служба НВ АЭС


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