На Кубани с ноября 2020 года число антиковидных нарушений сократилось на 40%

В Краснодарском крае с ноября 2020 года количество нарушений масочного режима снизилось на 40%. Об этом заявил руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный.

По его словам, фиксируются единичные нарушения, связанные с деятельностью объектов потребительской сферы после полуночи и предоставлением услуг по курению кальянов.

В целом, в феврале 2021 года в регионе проверили 48 тыс. кафе, ресторанов на соблюдение антиковидных требований. Нарушения были выявлены всего в 3 тыс. организаций. Среди них семь кафе и ресторанов, работавших после полуночи и девять фактов предоставления услуг по курению кальянов. По фактам нарушений составлено 2690 протоколов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года стало известно, что за три минувших месяца в Краснодаре владельцев 33 заведений общепита привлекли к ответственности за работу после полуночи и предоставление услуг по курению кальянов.

В начале января власти региона сообщали, что только за новогодние праздники (с 23 декабря по 11 января) было выявлено 2,7 тыс. антиковидных нарушений. 76% из них касались несоблюдения масочного режима гражданами, 23% – отсутствие средств индивидуальной защиты у персонала.

Алексей Белянин