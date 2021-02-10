В Краснодаре оштрафуют владельцев 33 кафе за нарушение антиковидных мер

За три минувших месяца в Краснодаре владельцев 33 заведений общепита привлекли к ответственности за работу после полуночи и предоставление услуг по курению кальянов. Об этом сообщили 10 февраля в администрации города. Протоколы составлены по ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Всего за указанный период проверено более 13 тыс. кафе, баров и ресторанов.

Отмечается, что рейдовые мероприятия продолжаются. В ежедневном режиме полицейские, специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края и городской администрации проверяют работу баров, ресторанов, торгово-развлекательных комплексов, ночных клубов, караоке-клубов и пр.

Как писал “Ъ-Кубань”, в центре Краснодаре судебные приставы в третий раз опечатали ночной клуб Prime из-за нарушений мер профилактики коронавируса.

Наталья Решетняк