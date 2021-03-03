Высокинский сменил Орлова на посту заместителя главы свердловского инвестсовета

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский назначен заместителем председателя Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Соответствующий документ подписал председатель совета, губернатор Евгений Куйвашев. Господин Высокинский занял пост, который с 2012 года занимал нынешний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (также вошел в состав совета).

Кроме того, в состав совета вошли генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Андрей Антипов, министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев и директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Напомним, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вступил в должность первого заместителя губернатора Свердловской области 27 января, главой города 10 февраля избран бывший первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Ирина Пичурина