Алексей Орлов официально вступил в должность главы Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга прошла инаугурация Алексея Орлова. На церемонии присутствовали около 80 человек. Среди них: губернатор Евгений Куйвашев, бывший мэр Александр Высокинский, глава УГМК Андрей Козицын, митрополит Евгений (Кульберг).

«Это не только высокая честь, но и колоссальная ответственность,— заявил господин Орлов. — Успех возможен, если опираться на уроки и лучшие традиции прошлого. Будем развивать основные идеи, которые были приняты в стратегическом плане развитие Екатеринбурга в 2002 году. Для успешного решения задач будем выстраивать работу с властями, партиями и общественными организациями. С теми, кто поддерживает нас, и у кого иной взгляд всегда будем приходить к компромиссу при поиске решений. Только вместе создадим все условия для развития Екатеринбурга и формирования территории развития человеческого потенциала».

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Евгений Куйвашев сказал, что понятный и четкий диалог с жителями города — одна из основ успеха работы мэра. «Здесь живут умные и талантливые люди. Ваша задача сохранить и сделать блеск города еще ярче. Ваши предшественники на этом посту сделали много, чтобы Екатеринбург стал современным и ухоженным. Рассчитываю, что вы поддержите эту традицию, примете меры, чтобы закрепить позицию и сделать Екатеринбург образцом для подражания»,— напутствовал губернатор.

Анастасия Реутова