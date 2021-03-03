Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Спортивный комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет, сообщил его коллега, ведущий «Матч-ТВ» Михаил Моссаковский. В 2019 году у комментатора обнаружили рак.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать»,— написал господин Моссаковский в Twitter.

Матчи 21-го тура чемпионата России по футболу и встречи плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3 марта начнутся с минуты молчания, сообщили пресс-службы турниров.

Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года в Московской области. В 1996 году начал карьеру телекомментатора на «НТВ-Плюс». В 2002–2003 годах был ведущим «Новостей спорта» в информационных программах телеканала «ТВС». Позже был комментатором украинских каналов, а затем работал на спортивных каналах ВГТРК. С ноября 2015 года работал комментатором футбола и хоккея на «Матч ТВ». Лауреат премии ТЭФИ.