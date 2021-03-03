Захарова считает санкции США и ЕС попыткой отвлечь внимание от собственных проблем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз санкциями против России пытаются отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Среди таких проблем она назвала трудности с химическим оружием и паспортами вакцинации.

«Одна из частей всей этой кампании — отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем. …Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга… в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы»,— сказала госпожа Захарова в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» (цитата по ТАСС).

2 марта США и ЕС ввели скоординированные санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех высокопоставленных чиновников. МИД России пообещал ответить на санкции.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».