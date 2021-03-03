Депутата думы Екатеринбурга вызвали в полицию из-за участия в акциях в поддержку Навального

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев получил повестку о вызове в полицию из-за участия в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, сообщил сам господин Киселев в Facebook.

В повестке говорится, что Константина Киселева вызвали для дачи объяснения и составления протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания шествия). По словам господина Киселева, он придет в полицию с адвокатом. «Моя ситуация интересна тем, что у меня двойной статус. Простой гражданский и депутатский. Если с первым понятно (каждый имеет право мирно участвовать, так как есть норма Конституции, а уведомление о мероприятии необходимо только для того, чтобы полиции обеспечила безопасность участвующих в мероприятиях), то со вторым — депутатским — любопытнее. На языке правоохранителей он звучит так — спецсубъект»,— написал он.

Несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. На них сотрудники правоохранительных органов задержали суммарно около 100 человек. В частности, на тот момент кандидата на пост главы Екатеринбурга, общественника Сергея Тиунова арестовали на 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия), сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Викторию Райх и координатора местного штаба Алексея Гресько арестовали на 10 суток за организацию несогласованного шествия.

Михаил Мананников