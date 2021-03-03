«Ведомости»: МТС покупает МТТ

Крупнейший сотовый оператор в России МТС намерен купить компанию МТТ. Об этом сообщили источники «Ведомостей». Ранее МТТ принадлежала структуре экс-министра связи Леонида Реймана, но в 2019 году его активы выкупили менеджеры компании.

МТС не опровергло и не подтвердило информацию издания. «Мы рассматриваем различные варианты расширения портфеля продуктов для наших бизнес-клиентов»,— сказал представитель компании газете.

Представитель МТТ Анна Бойко отметила, что компания находится «в контакте со всеми мейджорами рынка». По ее словам, с ними в том числе обсуждаются вопросы «стратегического партнерства». «Сейчас в своей работе исходим из самостоятельного развития бизнеса "МТТ групп". Для этого созданы все предпосылки: устойчивое финансовое положение, портфель перспективных продуктов, профессиональная команда»,— добавила госпожа Бойко.

Собеседники «Ведомостей» предположили, что сумма сделки могла бы составить 1,5–1,8 выручки компании. В 2019 году выручка МТТ составила 7,5 млрд руб. Чистый долг — 3,3 млрд руб.

Источник газеты также сообщил, что ранее велись переговоры о продаже компании «Ростелекому», но «до сделки дело не дошло». «Ростелеком» не стал комментировать информацию.

МТТ в 2020 году продала последний актив в сегменте широкополосного интернета, хотя ранее была заметным участником рынка. Компания сообщала, что намерена сконцентрироваться на рынке виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) и цифровых услуг для корпоративных клиентов.

Подробнее — в материале “Ъ” «МТТ распутала провода».