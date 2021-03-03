Кредиторы требуют конкурсного производства на курском заводе шприцев «Эскулап»

На прошедшем собрании кредиторы курского производителя шприцев, бинтов и медицинских изделий ООО «Эскулап» (им владеет известная в регионе семья Букиных) решили обратиться в суд с ходатайством о признании компании банкротом и открытии в отношении нее конкурсного производства. Это финальная стадия банкротства, предусматривающая распродажу активов компании с торгов и ликвидацию юридического лица.

Такое решение кредиторы приняли, заслушав отчет о проведении на предприятии процедуры наблюдения, предыдущей стадии банкротства, сообщает временный управляющий «Эскулапа» Евгений Жуйков.

Кредиторы попросили выбрать конкурсного управляющего предприятия из числа союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация ''Северная столица''», в который входит господин Жуйков.

Одним из крупных кредиторов предприятия является Федеральная налоговая служба (ФНС). В январе она заявила в арбитражный суд региона о 124,21 млн руб. долгов курского предприятия перед бюджетом. Ранее суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Эскулапа» 186,62 млн догов перед кредитовавшим проекты предприятия банком «Пересвет» (его мажоритарным акционером ранее были структуры Русской православной церкви).

Банк, напомним, выступил истцом в деле о банкротстве производителя шприцев, по его заявлению в ООО «Эскулап» с 1 декабря 2020 года была введена процедура наблюдения.

На собрании кредиторы также определили, что следующее их собрание пройдет в Москве, на улице. Шаболовка, 10. Там находится офис Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) «Роснефти», который в настоящее время контролирует «Пересвет»

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициарам компании Валерию, Тамаре и Евгению Букиным также близки ООО «Эскулап-фарм», «Эскулап-трейд», «Росмедстрах-К». Кроме того, семья Букиных через ООО «Агрокомплекс "Юбилейный"» (именно это юрлицо расплатилось за «Эскулапа») реализует проект тепличного комплекса стоимостью 6 млрд руб. ООО «Эскулап» зарегистрировано в 1993 году в Курске. Основной вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Андрей Лукин. 58% компании принадлежат Валерию Букину, 28% — Тамаре Букиной и еще 14% — Евгению (Валерьевичу) Букину. В 2018 компания получила 79,98 млн руб. убытков при выручке 49,09 млн руб. 2017-й она завершила с убытками 17,35 млн руб. при выручке 71,27 млн руб.

Подробнее о деятельности предприятия — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников