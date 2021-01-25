ФНС заявила о 124 млн рублей долгов курского завода шприцев «Эскулап»

В арбитражный суд Курской области поступили первые требования кредиторов к местному производителю шприцев, бинтов и медицинских изделий ООО «Эскулап» (им владеет известная в регионе семья Букиных), сообщается в картотеке арбитража. Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила в суд о 124,21 млн руб. долгов курского предприятия перед бюджетом. Суд принял заявление налоговиков к рассмотрению и назначил ближайшее заседание по нему на 18 февраля.

Также о долгах предприятия на 37,34 тыс. руб. заявил местный филиал энергетической компании «Квадра».

Ранее суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Эскулапа» 186,62 млн догов перед кредитовавшим проекты предприятия банком «Пересвет» (его мажоритарным акционером ранее были структуры Русской православной церкви). Банк выступил истцом в деле о банкротстве производителя шприцев, по его заявлению в ООО «Эскулап» с 1 декабря 2020 года была введена процедура наблюдения. Временным управляющим был утвержден Евгений Жуйков, член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация ''Северная столица''».

В июле 2020 года арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве «Эскулапа» по заявлению ФНС. Долг предприятия перед бюджетом на тот момент составлял 119,84 млн руб. Тогда компания частично погасила задолженность через один из активов семьи Букиных.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициарам компании Валерию, Тамаре и Евгению Букиным также близки ООО «Эскулап-фарм», «Эскулап-трейд», «Росмедстрах-К». Кроме того, семья Букиных через ООО «Агрокомплекс "Юбилейный"» (именно это юрлицо расплатилось за «Эскулапа») реализует проект тепличного комплекса стоимостью 6 млрд руб. ООО «Эскулап» зарегистрировано в 1993 году в Курске. Основной вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Андрей Лукин. 58% компании принадлежат Валерию Букину, 28% — Тамаре Букиной и еще 14% — Евгению (Валерьевичу) Букину. В 2018 компания получила 79,98 млн руб. убытков при выручке 49,09 млн руб. 2017-й она завершила с убытками 17,35 млн руб. при выручке 71,27 млн руб.

Подробнее о деятельности компании — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников