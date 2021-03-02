Бывший глава Астрахани вышел из колонии по УДО

Бывший глава Астрахани Михаил Столяров, отбывавший наказание за мошенничество, освободился из астраханской исправительной колонии №6. Информацию “Ъ” подтвердил источник в правоохранительных органах. По данным “Ъ”, господин Столяров освободился из колонии условно-досрочно. Документы на смягчение наказания Столяров, по информации “Ъ”, подал в конце 2020 года.

Михаил Столяров был задержан по подозрению в получении взятки в ноябре 2013 года. Местный предприниматель Михаил Резниченко попросил у главы города земельный участок под строительство крематория площадью 3 тыс. кв. м. Михаил Столяров попросил у него 10 млн руб. и оформление 25,1% доли в будущем предприятии на его доверителя.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), затем переквалифицировано на мошенничество. Кировский районный суд в ноябре 2016 года приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Подробнее о приговоре — в публикации “Ъ” «Мэр Астрахани сел на 50 миллионов в год».

Сергей Петунин, Саратов