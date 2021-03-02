Главой управления Кремля по культурным связям с зарубежными странами стал Игорь Маслов

Как и предполагал “Ъ” президент России Владимир Путин назначил Игоря Маслова начальником управления главы государства по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами»,— говорится в документе.

Господин Маслов сменил на этом посту Владимира Чернова. Как сообщали источники “Ъ”, между управлением по межрегиональным и культурным связям и управлением по приграничному сотрудничеству перераспределят зоны ответственности в пользу последнего.

Подробности — в материале “Ъ” «Передел сфер внимания».